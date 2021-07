Sandra Barneda puso rumbo a República Dominicana con el objetivo de grabar 'La última tentación'. Mientras tanto, Nagore Robles cumplía con otros proyectos laborales como el final de la primera temporada de 'Sobreviviré', programa que ha sido renovado para septiembre. Ahora, ambas están juntas y felizmente enamoradas en el hotel The Oitaivos , situado en la playa de Guincho y Cascais. Allí disfrutan de un lujoso resort con todo tipo de comodidades.

Y es que el hotel por el que se han decantado está en el Parque Natural de Sintra , un lugar idóneo y que, además, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Nagore Robles y Sandra Barneda no han querido dar detalles del tipo de habitación que han contratado. No obstante, en algunos stories que han publicado se puede ver que cuentan con una amplia terraza. Por tanto, su habitación podría ser premium y el precio podría estar por encima de los 400 euros .

Ambas irradian felicidad en cada una de las instantáneas que publican en las redes sociales. No obstante, la que fuera concursante de' GH' ha tenido un percance que ha compartido con sus seguidores: "Ayer comiendo pistachos me partí un trocito de paleta. Buenos días", explicaba la presentadora a través de una storie. Asimismo, no ha tenido reparo en mostrarlo ya que se ha puesto un filtro con zoom donde se puede observar los dientes de la de Basauri. Aún así, Nagore Robles sigue disfrutando con Sandra Barneda de las vacaciones sin perder la sonrisa.