Nagore Robles presume de sus vacaciones y Sandra Barneda reacciona a su instantánea: "No me concentro mirándote"

Nagore Robles se encuentra exprimiendo sus vacaciones de verano al máximo. En esta ocasión, la colaboradora de televisión está disfrutando de unos merecidos días de descanso sin Sandra Barneda , su pareja, que se encuentra grabando ‘La isla de las tentaciones’ en República Dominicana. La distancia no está siendo ningún obstáculo para su relación, y sino que se lo digan a Sandra, que no ha dudado en mandarle un mensaje a su chica tras ver su última foto.

Concretamente, Nagore ha posado en un restaurante y ha compartido varias imágenes con sus miles de seguidores de Instagram. "Quien me conoce sabe que ese gesto es completamente mío, vamos que me define totalmente", ha señalado. Entre los numerosos comentarios que ha recibido, también hemos podido encontrar el de Sandra, que ha querido piropear a su pareja ante la atenta mirada de sus miles de fans. “No me concentro mirándote”, ha escrito en su tablón de comentarios.