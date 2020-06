Noemí Salazar habla alto y claro sobre su relación con Estela Grande y Alba Carrillo: "La he liado"

La exconcursante de 'GH' aclara sus polémicas declaraciones sobre Estela y Alba

Noemí Salazar ha hablado. Después de ver el revuelo que han generado sus declaraciones sobre la amistad, la exconcursante de ‘GH VIP 7’ ha reaparecido en Instagram para hablar sin tapujos sobre este tema y sobre su relación con Estela Grande y Alba Carrillo. Con la sinceridad que la caracteriza, la participante de ‘Los Gipsy Kings’ ha esclarecido la situación.

Esta fue la respuesta de la influencer cuando le preguntaron si nunca sale a tomar algo con sus amigas: “Aunque os suene raro, no tengo amigas. Tengo solo una que conservo desde que es moza, pero ella vive ahora lejos. Y en estos años no he tenido mucha suerte con la amistad. Salgo con la familia de mi marido y con la mía. Se acabó”.

Rápidamente, los fans más fieles de la exconcursante de ‘Gran Hermano’ comenzaban a preguntarle por su relación con Estela Grande y Alba Carrillo, con las que entabló una bonita amistad en Guadalix de la Sierra. “Con Alba y Estela sigo teniendo relación y con Irene también. Las quiero mucho”, aseguraba Noemí ante esa cuestión.

Su respuesta no dejaba satisfechos a algunos de sus seguidores, que volvían a insistir en el tema y le preguntaban por esta amistad. La empresaria respondía así cuando le mencionaban el posible fin de esa relación que tantos minutos de televisión nos regaló: “No soy de tener muchísimas amigas. Tengo gente que me quiere y que quiero. Pero no sé, yo me entiendo”.

Noemí Salazar habla sin tapujos sobre Estela Grande y Alba Carrillo

Tras hacer estas declaraciones, algunos llegaron a pensar que la amistad de las exconcursantes ‘GH VIP’ había terminado, algo que no le ha sentado nada bien a Noemí y que ha querido aclarar a través de sus ‘stories’ de Instagram. “Madre mía, no ha pasado nada. Las quiero mucho y sigo teniendo contacto con todas. Cuando dije que no tengo amigas, hablaba en general. Soy de tener pocas amistades, pero las que tengo son pocas y reales. La he liado pollito”, ha señalado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Noemi Salazar (@noemi_salazar13) el 3 Jun, 2020 a las 9:11 PDT

Tan solo unas horas más tarde, ha utilizado la misma plataforma para expresar que no se encuentra muy bien tras todo lo ocurrido: “Estoy un poco de bajón, yo que sé. El mundo de las redes sociales te da muchas cosas buenas, pero también te quema muchísimo. Soy una persona a la que no le afectan las críticas”.

La cosa no ha quedado ahí y Noemí ha especificado que lo que no le gusta es “que saquen todo de contesto” y “que haya que estar dando explicaciones de todo una y otra vez”. Además, ha asegurado que todo esto le da “rabia” y que por eso ha estado un poco desaparecida en Instagram.