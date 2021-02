Con "ganas de churumbeles" y con planes de boda, así les va a Aritz y a su novio Javi

La pareja: "Nos gustaría ver en la tele lo mismo que en la calle, parejas diversas y reales"

El exconcursante de 'GH' habla en exclusiva de su amistad con Marta Peñate y de Han

¿Qué hacen un vasco y un canario juntos? Parece el inicio de un chiste, o como dirían ellos, 'una nueva entrega de 8 apellidos vascos'; pero no lo es. Es el día a día de Aritz Castro (ex concursante de 'Gran Hermano' 16) y de su novio, Javier García, con quien en unos meses celebrará su cuarto aniversario. Aunque no son muy activos en redes sociales, juntos forman una pareja de 10. Cómo se conocieron, cómo es su vida actualmente, planes de futuro, realities, relaciones LGTBIQ+… Y la pregunta del millón… ¿qué ha sido de Han? Desde Outdoor hemos hablado con ellos y esto ha sido lo que nos han contado...

Una historia de amor 3.0

Quien diga que Aritz no tiene rollazo, miente. Y tanto Javi, como su madre, se dieron cuenta de ello mientras comentaban 'GH 16' desde el sofá de su casa. Aunque él mismo reconoce que entonces era más del 'team Han', el destino quiso que un año después del concurso el vasco se cruzase en su vida y empezasen a salir. Y quien dice 'cruzarse' y lo pone todo en manos del 'destino', también dice redes sociales, que a día de hoy y más en tiempos pandémicos, se han convertido en nuestras mejores aliadas a la hora de conocer gente.

El vasco recuerda que se encontraba cruzando la Gran Vía cuando levantó la mirada y un coche se paró a su lado. "Se abrió la puerta, salió un chulazo y nos quedamos un rato mirándonos. No era Javi, pero me estaba escribiendo en ese momento por Instagram y esa misma tarde comenzamos a hablar", comenta rememorando el instante en el que él y su pareja hicieron 'match'.

Poco después llegó su primera cita. Tirando de romanticismo y, lo siento en el alma, de 'topicazo', Javi preparó un picnic en el retiro que no olvidará jamás. Con los nervios del momento acabó tirándose por encima la bebida y protagonizando una cómica situación – para él incómoda- situación. "Aritz llegó tarde (como siempre) y yo me tiré una litrona por encima entre los nervios y la espera. Todo fluyó pero no hubo beso, así que volvimos a quedar al día siguiente. Y desde ese día hasta hoy".

Entre aquel día y hasta ese ese 'hasta hoy' han pasado numerosas cosas en su vida. Vivieron en Madrid una historia de película durante dos maravillosos años en los que llegaron a abrir su propio proyecto.

Pero como ellos mismos afirman, ambos se han criado "en entornos muy naturales y tranquilos" y necesitaban "volver al mar y alejarnos un tiempo del ritmo de vida de la capital". Por eso, decidieron hacer las maletas y poner rumbo a las Islas Canarias, donde actualmente trabajan juntos en el departamento de eventos de "un hotel con mucho encanto". Además, afirman haber trabajado "en 6 empresas diferentes" y formar juntos "un equipazo". También preparan un nuevo proyecto conjunto, que de momento, prefieren guardar en secreto.

Javi, novio de Aritz 'GH': "Quiero un bodorrio en condiciones, con sus 180 personas, y mi madre gritando: ¡Si me queréis irse!"

Tenerife ha sido el lugar de ensueño en el que la pareja se ha asentado y está viviendo su particular historia de amor. No descartan volver a Madrid en algún momento, ya que en la ciudad tienen muy buenos amigos, pero aseguran que con potasio y sol todo se lleva mejor. Incluido este fatídico 2020, que aunque ha limitado mucho sus planes, ni siquiera la cuarentena y el confinamiento ha podido hacer mella en su relación. "Pues no hicimos deporte en casa, ni yoga, ni repostería vegana. Bueno, Javi hizo un día un bizcochón y le quedó malísimo. El resto genial y eso que vivimos en un loft de 30m", comenta el que fuera habitante de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra.

La situación no acompaña, pero la cosa parece irles tan bien que cuando les preguntamos por planes de futuro no dudan en hablar de hijos y de una posible boda. No obstante, para ellos esto son planes a largo plazo y, de momento, habrá que esperar para verles darse el 'sí, quiero' o verles rodeados de hijos. "Yo quiero un bodorrio en condiciones, con sus 180 personas, y mi madre gritando: ¡Si me queréis irse! Y eso ahora, con la que está cayendo, no se puede", comenta Javi haciendo alusión a la mítica frase de la Faraona. Aritz, por su parte quiere "churumbeles, pero en unos años". "Ahora a currar para tener tierras y ganado y seguir siendo un partidazo cuando pierda mi belleza natural", comenta.

Con ganas de volver a una tele con diversidad sexual

Ahora que los años han pasado, a Aritz le paran bastante menos por la calle, especialmente desde que se quitara su característico sombrero. No obstante, si la oferta le tentase no le importaría regresar a como participante de un reality de televisión.

Su novio Javi parece mucho más abierto, y asegura que este año le ofrecieron asistir como tentador al programa del momento: "Cuando les dije que mi pareja era un chico me descartaron automáticamente porque la dinámica del formato no contemplaba parejas del mismo sexo". "Seguimos sin jugar en la misma liga. Si las oportunidades fuesen las mismas veríamos más diversidad. Nosotros somos muy de #Sangore (Sandra Barneda y Nagore Robles), nos encantan, pero quitándolas a ellas solo quedan Joao y sus montajes. Nos gustaría ver en la tele lo mismo que vemos en la calle, parejas diversas y reales", replica Aritz.

"Creo que hacen falta caras nuevas en la tele. Aquí hay una", contesta de nuevo Javi, asegurando que después de casi cuatro años con su pareja es hora de que se elimine la etiqueta de "novio de" junto a su nombre. "A Aritz llevo comiéndole la cabeza un montón de tiempo para marcarnos un Gloria Camila y el novio en 'Supervivientes'. Además, he leído que este año van a ir Angela Dovrowolski y el amante, y no paro de imaginarnos haciendo apnea juntos en la prueba del líder", comenta mientras el finalista de 'GH 16' responde que él se conformaría con pasar un par de semanitas en 'Solos/Solas'. "A mí me vale que Rafa Mora y la novia nos dejen el pisito donde están encerrados. Son tan aburridos que se van a quedar solos, pero de verdad", apunta.

¿Qué ha sido de…? Su relación con Marta Peñate… y, por supuesto, con Han

Y hablando de 'La isla de las tentaciones' y de realities… Cómo olvidar la relación que entablaron Marta Peñate y Aritz en 'Gran Hermano 16'. Los ex gran hermanos continúan teniendo contacto y son bastante buenos amigos en la actualidad.

El vasco asegura que al terminar el concurso se dieron la oportunidad de conocerse y que desde entonces han estado el uno al lado del otro "en los mejores y peores momentos". "Siempre está ahí haciéndome reír y volviéndome loco. Está como un cencerro", bromea al hablar de su amiga. Marta es conocida por todos por su explosividad e impulsividad, algo que no ha cambiado con el paso de los años y que, en palabras de Aritz, "no va a cambiar nunca… y eso me alegra, aunque a veces me explote el cerebro con sus historias".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El tipo del sombrero (@eltipodelsombrero)

En lo que respecta a su paso por 'La isla de las tentaciones' lo tiene claro, Marta se ha quitado un lastre de encima. Asegura que a pesar de todo, su participación en el reality fue positiva para ella y que eso es lo verdaderamente importante: "Llevaba un año de mierda y no estaba contenta. La relación con Lester estaba muy deteriorada hacía tiempo. Estuvieron unos días con nosotros en casa justo antes del concurso y lo mejor que podían hacer era volver separados... por el bien de ambos. Mi amiga ahora está feliz, así que yo feliz también".

En lo que respecta a Han, Aritz prefiere no hablar demasiado. Asegura que desde que se separaron no tienen contacto y que es mejor que las cosas sigan así. "No nos molestamos y eso es de guapos", asegura. Unas palabras ante las que Javi necesita intervenir, asegurando que tuvieron un fuerte encontronazo con él hace tiempo. "Bueno, eso de que 'no nos molestamos'... ¿no te acuerdas del numerito del Retiro?", dice asegurando que eso es para contarlo "por lo menos, por lo menos, en un Deluxe a la hora de mortero o monedero".