‘Plandemia’ o ‘coronacirco’: Sabrina Mahi, ganadora de ‘GH 2’, promotora del negacionismo

La ganadora de ‘GH 2’ utiliza términos empleados por los negacionistas como ‘plandemia’ o ‘coronacirco’

Sabrina muestra en Instagram su opinión respecto a la pandemia de la COVID-19

Todos los fanáticos de ‘GH’ tienen en mente el nombre de Sabrina Mahi, que pasó a la historia del programa tras convertirse en la primera mujer en alzarse con el premio. Después de años alejada de los medios de comunicación, la exconcursante de ‘Gran Hermano 2’ vuelve a estar de plena actualidad. ¿El motivo? Su postura frente a la pandemia de la COVID-19.

La andaluza considera que todo es una manipulación y se ha atrevido hasta a utilizar términos empleados por los negacionistas como ‘plandemia’ o ‘coronacirco’. Además, la que fuera pareja de Ángel Tous se ha convertido convertirse en una ‘influencer’ negacionista al utilizar Instagram como herramienta para mostrar su opinión y compartir todo tipo de mensajes, vídeos e imágenes.

Desde el pasado mes de mayo, Sabrina Mahi está en pie de guerra. Tan solo unas semanas después de que el Gobierno de España declarara el Estado de Alarma, para tratar de evitar la propagación del virus, la exconcursante de ‘GH 2’ comenzó a utilizar las redes sociales para gritar a los cuatro vientos que ella es una persona libre y que, en definitiva, la crisis sanitaria es un instrumento más del Gobierno para lavar el cerebro a los ciudadanos. Así lo mostraba en la Red.

"Ahora que ya aprendió a lavarse bien las manos, le vamos a enseñar a lavarse bien el cerebro”. Este es el mensaje que puede leerse encima de unas viñetas que muestran el presunto lavabo de cerebro al que hace alusión el titular de la imagen. Para dejar aún más clara su postura, Sabrina acompaña la publicación con los hashtags #libertad #YoSoyLibre #Covid_19.

La polémica publicación no tardó en recibir contestación por parte de los seguidores de la andaluza, que se mostraron molestos y heridos con la actitud de la exconcursante. “A ti si que te han lavado el cerebro y además alguien poco listo”, “Pues ya ha fallecido algún negacionista por esta enfermedad que no existe…” o “¡Qué barbaridad! Y pensar que hace 20 años me llamó la atención por sensata. Eso sí que fue un montaje… ¡Oportunista!” son algunos de los comentarios que pueden leerse.

Contenido que infringe normas en la Red

No obstante, a pesar del tirón de orejas por parte de algunos usuarios de la red social, Mahi ha continuado afirmando que la pandemia de la COVID-19 no existe utilizando siempre el mismo mecanismo: imagen polémica con mensaje negacionista y hashtags en pro de la libertad. Sin embargo, alguna de sus recomendaciones han sido retiradas y no han conseguido esquivar la censura de determinadas plataformas. Es el caso de un vídeo en el que aparecen una serie de expertos, con un cartel de fondo que reza: “Médicos por la verdad España”.

La ganadora de ‘GH’ acompañaba la publicación con un enlace directo al vídeo en cuestión y un contundente mensaje: “Para quien quiera saber lo que realmente está pasando”. Pero sus fans y seguidores no han podido llegar a saber eso que, según la andaluza, está realmente pasando.

“Este vídeo se ha retirado porque infringía las Normas de la Comunidad de YouTube”. Este es el mensaje que aparece al intentar acceder a las imágenes. “Nuestras Normas de la comunidad están diseñadas para garantizar que nuestra comunidad permanezca protegida. Establecen lo que está permitido y lo que no está permitido en YouTube, y se aplican a todo tipo de contenido en nuestra plataforma, incluidos videos, comentarios, enlaces y miniaturas”, explican desde la plataforma, sin dar más opción que la de abandonar la página.

Sabrina Mahi:“Estáis acabados. Yo ya soy libre”

Al igual que para otros rostros conocidos, como el cantante Miguel Bosé, para la malagueña la COVID-19 es el resultado de una conspiración de las élites cuyo único objetivo es controlar a la población. Y, en este lavado de cerebro, tienen un importante papel los medios de comunicación. La ganadora de ‘GH 2’ utiliza términos populares entre los negacionistas como ‘plandemia’ o ‘coronacirco’, que incluye a modo de hashtags en la inmensa mayoría de publicaciones.

Sabrina considera que es conocedora de la verdad y una ‘oveja negra’ porque el resto de la sociedad está siendo víctima de una gran mentira.

El comentario que ha puesto en alerta a los seguidores de Sabrina ha sido el publicado el pasado mes de octubre. Con el pie de foto de “Estáis acabados. Yo ya soy libre”, la exconcursante compartía la imagen de un bol de palomitas con el mensaje: “Yo tengo las palomitas preparadas. ¿Y tú?”.

En toda esta andadura anti-COVID, la ex de Ángel Tous, que siempre ha recibido respaldo por parte de los seguidores de ‘GH’, se ha ganado más de un ‘hater’. No obstante, también son muchos los usuarios que han optado por el respeto, tan ausente a veces en las redes sociales, y han tratado de hacer entrar en razón a la ex gran hermana contando duros testimonios vividos en la pandemia.

