La mujer de Antonio David Flores, que hace días la veíamos reaparecer en su perfil de Instagram de comida con su amiga Marta López, ha sorprendido a todos con una imagen en la que dice lo siguiente: "No hay necesidad de convencer a nadie de absolutamente nada porque no importa cuánto lo intentes, hay gente que nunca va a comprender tu historia, por todo lo que has pasado, todo ese esfuerzo que haces para no rendirte. Si ellos hablan sin saber tú solo sonríe".