Rocío Flores tenía decidido poner distancia a su conflicto familiar, pero no ha podido evitar reaccionar a la primera entrevista que ha concedido su padre tras la emisión de la docuserie, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' . Antonio David Flores ha abierto su corazón para Youtube , en concreto, para el canal de Juanjo Menéndez y su hija mayor no se ha mantenido al margen tras escuchar sus palabras.

"Decirte solamente que sé que esto para ti está siendo muy duro y que te quiero con todo mi corazón. Gracias por ser mi padre", pronunciaba la joven influencer y Antonio David Flores le devolvía ese gesto con una sonrisa y lágrimas de emoción. Minutos antes, el exconcursante de 'GH VIP' reconocía haber vivido momentos muy malos, que incluso le habrían llevado a no querer salir a la calle: "No he sido nunca un santo, he cometido errores, pero no para que se me linche de esta manera".