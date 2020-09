Omar Montes revela la verdad sobre su pelea: el vídeo era un montaje para promocionar su videoclip

El exconcursante de ‘Supervivientes’ consiguió que todo el mundo hablara de él tras la publicación de un vídeo en el que aparecía con la cara ensangrentada y protagonizando una fuerte pelea. De hecho, no dudó en comunicar la drástica decisión que tomó tras la publicación de las imágenes. Ahora, hemos podido saber que se trataba de una extraña promoción de su nuevo videoclip, en el que aparece con la cara completamente magullada.

Tras hacer un directo de Instagram en el que comentaba que la pelea en cuestión era un montaje, el ex de Chabelita Pantoja se ha pronunciado también en sus historias de Instagram. “Para toda la gente que no ha podido estar en el directo, explico todo en la historia esta. Desliza y escucha mi nuevo tema con mi hermanito Rvfv”, ha dicho a la vez que compartía el enlace del videoclip de su nueva canción.

Tal y como ha contado él a través de las redes sociales, la presunta pelea era una “performance”. De hecho, el chico que aparecía en ese vídeo diciendo que no grabaran más es su amigo, junto al que ha grabado esta nueva canción. "Realmente no ha habido ningún problema, estamos todos bien", ha asegurado Omar Montes para dejar claro que no ha habido ninguna disputa callejera como se ha estado hablando durante todos estos días.