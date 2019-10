Omar Montes estrena su canción junto a Bad Gyal y revoluciona a sus fans: "Es increíble"

A Omar Montes no hay quien le pare. El ganador de ' Supervivientes ' ha dado un paso de gigante en el mundo de la música con su recién estrenada colaboración con la artista de moda Bad Gyal . En a penas doce horas, la pareja musical ha cosechado un éxito apabullante con 'Alocao', cuyo primer adelanto se colocaba directamente en el segundo puesto de tendencias de Youtube.

No han pasado ni 24 horas desde el estreno y ya cuenta con 400.000 visualizaciones ¡y no nos extraña! En esta superproducción grabada en la Costa Brava podemos ver al ex de Isa Pantoja y a la catalana derrochando sensualidad y lujo a raudales. Coches de alta gama, joyería de diamantes, mansiones y mucho fuego: así es el vídeo de este 'hit', que es una mezcla explosiva de reguetón y pop aflamencado y que, estamos seguros, llevará al artista a lo más alto de las listas de éxito.