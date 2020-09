Omar Montes posa con su hijo y muestra lo que ha crecido: "Está muy mayor"

Omar Montes ha compartido una fotografía en la que aparece con su hijo y ha dejado muy sorprendidos a todos sus seguidores. Los fans del exconcursante de 'Supervivientes' no han pasado por alto lo mucho que ha crecido el Omar Junior, que está mucho más alto que hace unos meses. El ex de Chabelita Pantoja ha recibido todo tipo de comentarios tras compartir la imagen en su perfil oficial de Instagram.

"¿Alguien nos invita a una hamburguesa?", ha escrito el cantante en el texto que acompaña a la publicación que ha compartido en sus redes sociales. La reacción de sus seguidores no se ha hecho esperar y, entre risas, muchos de ellos se han ofrecido a invitarles a una hamburguesa. Entre los numerosos comentarios que ha recibido la instantánea, también hemos podido encontrar muchos haciendo referencia a lo mayor que está su hijo.

Omar Montes adora a su hijo y a su familia

Omar Montes quiere mucho a su hijo y no duda en hacer todo tipo de planes con él siempre que puede. Aunque el artista está muy centrado en su carrera musical, son muchas las ocasiones en la que podemos verle con su hijo y con su familia, a la que también está muy unido. Tras ganar 'Supervivientes 2019', Omar no dudó en recalcar que uno de sus principales objetivos en la vida es que a su hijo no le falte absolutamente de nada.