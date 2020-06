Orgullo LGTBIQ+: los famosos de Telecinco visibilizan la diversidad sexual en su día a día

En el mes del Orgullo LGTBIQ+ de este año tan particular, son muchos los famosos que han aportado su granito de arena para luchar por la causa. Desde Outdoor, hemos recopilado parte de nuestras celebrities que, durante todo el año, visibilizan la diversidad sexual y muestran en su día a día su forma de vida, reivindicando o simplemente normalizando diferentes identidades y orientaciones sexuales demostrando que todas son iguales.

Lola Ortiz y Klein, las últimas en mostrar su amor en público

Bisexualidad y normalización: Steisy, un ejemplo público en redes y televisión

Jesús Vázquez y su marido, un matrimonio icónico para el colectivo LGBTIQ+

Si hay alguien que lleva años defendiendo los derechos y las libertades del colectivo LGTBIQ+ ese es Jesús Vázquez. Hace mucho tiempo que el presentador dejó atrás la represión y confesó su condición sexual ante toda España, llegando a convertirse incluso en un icono. Hoy, continúa luchando por aquellos que no tienen voz y colaborando con diferentes asociaciones, en especial con la Fundación Pedro Zerolo. A nivel personal, Jesús Vázquez visibiliza su forma de vida en libertad publicando múltiples fotos junto a su marido en sus redes sociales y lanzando de vez en cuando mensajes tan emotivos y especialmente reivindicativos como el de esta publicación acompañada de una imagen del día de su boda.

"5 años desde que te fuiste, y, al volver a ver esta foto, mis únicas palabras siguen siendo: gracias, Pedro. Por tu valentía, tu honestidad, tu ilusión infatigable, por no rendirte nunca, por tu capacidad de diálogo, por defender los derechos de los que no teníamos derechos, por no dar un paso atrás en lo de hacernos iguales ante la ley, por contribuir a convertir a España en un lugar más decente y justo en el que vivir. Roberto y yo te echamos mucho de menos", escribía junto a la bonita fotografía: