En bañador y dejando ver su bonito y esculpido cuerpo, la también concursante de 'La Casa Fuerte' ha respondido las críticas hacia su físico, desvelando así, todo lo que se ha operado y lo que no. Pero no solo eso, porque Oriana, más Oriana que nunca, ha querido también responder a esos 'haters' que, además de especular sobre sus viajes, no paran de meterse con su físico y especulan sobre sus operaciones estéticas. "Que la gente sea corta no es mi problema", ha lanzado como un dardo mirando a cámara: