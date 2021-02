Oriana Marzoli ha conseguido sorprender como nunca a sus seguidores de Instagram. La que fuera tronista de ‘ Mujeres y hombres y viceversa ’ se ha quitado las extensiones y ha enseñado cómo es su pelo corto, algo que no suele hacer nunca. La novia de Iván González ha aclarado aún más el tono de su cabello y ha presumido de su cambio de imagen con mucho orgullo.

A través de sus historias de Instagram, la extronista de ‘MyHyV’ ha lucido su melena teñida de rubio platino y sin extensiones. “Sin filtros. Para que se vea bien el tono de rubio que me hace Julie en el centro de belleza de Lorena Morlote”, ha señalado mostrándose muy feliz.

Oriana ha recalcado en todo momento que no lleva extensiones en las imágenes que ha compartido y ha asegurado que en tan solo unos días se cortará el pelo para que vaya creciéndole poco a poco. “Vamos mejorando”, ha expresado la venezolana en sus historias de Instagram.

El antes y después de Oriana Marzoli tras sus operaciones estéticas

Aparte de haberse sometido a numerosos cambios de look durante los últimos años, Oriana Marzoli también ha experimentado un notable cambio físico tras pasar por quirófano. La extronista de ‘MyHyV’ está totalmente a favor de la cirugía estética y no duda en someterse a todo tipo de retoques para mejorar las distintas partes de su cuerpo con las que no se siente a gusto. El antes y después de la joven tras sus operaciones es asombroso.