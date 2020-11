Lo primero que ha querido aclarar el joven a través de las preguntas que ha respondido en sus redes sociales es si hubiera preferido conquistar a otra chica que no fuera Mayka. El influencer ha asegurado que no y ha apuntado que es la única persona del programa que le atrajo desde el primer momento. “Es la única persona que me gustaba y en la que me enfoqué, con la que tuve todas las citas y que me transmitía algo más allá de una amistad”, ha expresado.