En las fotografías en cuestión, se puede apreciar perfectamente la transformación que ha experimentado Pablo tras incrementar su peso desde 76 kilos hasta los 86 que pesa actualmente. “Así estaba antes. Me preguntáis mucho por mi estado. He cogido un poco de grasa, pero por el momento no me preocupa”, ha señalado el joven junto a la foto del antes y después de su cuerpo.