El novio de la extronista de 'MyHyV' ha relatado una dura experiencia que ha vivido en los últimos días

Pablo Pisa ha contado en sus redes las amenazas e insultos que recibió por ser gay por un grupo de chicos

Desgraciadamente está a la orden del día y no es un suceso aislado. Todavía con el recuerdo muy presente del asesinato del joven Samuel, Pablo Pisa, el novio de Steisy, se ha armado de valor para compartir un reciente episodio de agresión homófoba que ha sufrido. El novio de la extronista de 'Mujeres y Hombres' no quería contarlo por miedo a repercusiones, pero ha decidido que su testimonio podía servir para ayudar a otras personas.

A plena luz del día y esperando en una terraza a unos amigos, Pablo Pisa ha tenido que soportar, una vez más, los insultos, amenazas y humillaciones de un grupo de chicos que pasó en coche y se paró en la misma carretera para acosarle. Aprovechando que él estaba solo y que le reconocieron de la tele, tal como él mismo ha ido relatando en sus stories de Instagram se lanzaron a insultarle aprovechando que estaba solo: "Estando sentado y solo en la terraza se paró un coche con cuatro tíos a dos metros de mí. Bajaron las ventanillas y empezaron a insultarme".

Según explica el novio de Steisy, él sintió tanto miedo en ese momento al verse vulnerable que no fue capaz de levantar la mirada del suelo y en ningún casó dio respuesta a todo lo que esos chicos soltaban por su boca: "Me empezaron a decir maricón, que me iban a rajar el cuello, que me iban a matar, que se follaban a mi novia que era una puta y que como podía estar con un maricón como yo con lo buena que estaba", fueron algunas de las frases que él ha conseguido recordar de ese terrible momento.

Pablo Pisa reconoce que la situación no duró mucho tiempo, pero que en esos treinta segundos que cree que estuvieron increpándole, él lo pasó peor que nunca: "No podría explicar el miedo que pasé de pensar que si se bajaban me mataban. Que me darían un palizón y luego se irían en el coche. Me puse muy nervioso, me puse a temblar", ha confesado casi entre lágrimas.

Un testimonio que ha revelado por primera vez y que en esta ocasión no se lo había dicho ni siquiera Steisy para evitar preocuparla. Sin embargo, se lo ha pensado más y ha decidido dar este paso porque ha considerado que con él podría ayudar a otros jóvenes a que hablen si se sienten también agredidos y vulnerables por su condición sexual: "Me daba miedo contarlo porque hay mucha gente mala y, si por lo que sea, ya no esas personas, sino otras como ellas, me ven por la calle o donde sea se puede repetir la historia porque saben que me da miedo, que me hacen daño y me siento fatal".

Pablo Pisa, sobre el bullying que sufrió en la adolescencia

El influencer se ha abierto en más de una ocasión para hablar de su dura infancia y adolescencia por el bullying que él sufrió. Tanto él como Steisy han querido dar todos los detalles posibles de lo que ellos sintieron y cómo superaron ese acoso a través del trabajo, los deportes como el tenis o la equitación, pero eso no ha hecho que se les vayan de la cabeza los peores recuerdos de aquella época.