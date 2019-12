Paola Caruso 'Supervivientes' confiesa que ha sido utilizada por su novio y él responde: "Nos usó"

Según ha contado ella en esta entrevista, Merlo le habría pedido dinero y ayuda para entrar en el mundo del entretenimiento, ya que Paola es un rostro habitual en la televisión de Italia. Pero esto no es todo, según ha confesado, él le habría chantajeado con divulgar unas grabaciones que podrían no dejar en muy buen lugar a la exsuperviviente. Sus declaraciones eran negadas por él en redes sociales al mismo tiempo que ella las contaba en televisión.

Con este contundente mensaje, Moreno Merlo se pronunciaba a través de las redes sociales dejando entrever su enfado: "El problema es básicamente este: si hablo, traigo evidencia. Si hablas, hablas de aire caliente, fantasía, nada...". El modelo continuaba así: "Soy una persona clara y no tengo nada que ocultar. Concluyo diciendo que una vez que se apagan los focos de TV y la sala de maquillaje y peluquería, la vida real existe, en la que desafortunadamente ya no estás acostumbrado a vivir". Por sus palabras, podemos ver que no está nada de acuerdo con lo que ella ha contado.