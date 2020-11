La participante de 'La isla de las tentaciones' revela que tiene un retraso y que podría estar embarazada de Lester

Patri ha dejado en shock a anunciando un nuevo bombazo. Después de confirmar su ruptura con Lester y explicar los motivos del fin de su relación, la participante de 'La isla de las tentaciones' ha desvelado que podría estar embarazada del canario, por lo que se ha sometido a un test de embarazo. Una noticia que no le ha gustado nada a Marta Peñate, que no ha dudado en estallar contra la pareja.

A través de sus 'stories' de Instagram, de la misma manera en la que ha anunciado su ruptura, la influencer se ha sincerado sobre el difícil momento que está atravesando. Patricia ha explicado cómo está tras poner punto y final a su relación con Lester y ha confesado que podría estar embarazada, ya que tiene un retraso y no le baja el periodo.

"Yo no me he inventado ningún embarazo. Va en contra de mis principios y jamás podría decir una cosa así. Es verdad que tengo un retraso, me hice la prueba hace dos días y me salió negativa. A día de hoy no tengo la regla, entonces estoy esperando para ver qué pasa. Lo que me faltaría en este momento es estar embaraza. Me muero", ha explicado, muy preocupada.

Además, la joven ha querido zanjar todas las especulaciones sobre la filtración de su foto desnuda por parte de Lester y ha confesado lo preocupada que está ante la posibilidad de un embarazo: "Estoy cansada, no puedo más, necesito que todo esto acabe. Lo de la foto no ha sido a posta. Toda España me ha visto el culo, parece que no hayáis visto nunca uno. Obviamente, yo quiero a Lester, lo que yo he vivido con él ha sido muy intenso y no voy a olvidar a una persona de un día para otro".

La reacción de Marta Peñate al posible embarazo de Patri y Lester

Esta información no ha gustado nada a Marta Peñate, que ha cargado duramente contra la pareja al enterarse. También a través de sus historias de Instagram, la exconcursante de 'Gran Hermano' ha estallado con Patri y Lester, señalando a la pareja de hacer un montaje e inventarse dicha noticia.