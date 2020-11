"He pasado una noche de mierda, en un hospital, sola en Madrid", ha comenzado explicando. La única persona que esperaba era Lester, pero no apareció. Mientras, se estaba liando con niñatas. Eso es lo que le llena en su nueva vida, me alegro por él", ha confesado la participante de 'La isla de las tentaciones', revelando las razones por las que se siente profundamente decepcionada con el que fuera su chico.

Además, Patri ha querido aclarar cómo se encuentra tras romper con Lester, asegurando que está soltera, pero que sigue creyendo en encontrar el amor algún día. Pocas horas después, parece que la influencer se ha arrepentido de hacer público el fin de su historia de amor y ha decidido borrar todas las historias de Instagram en las que explicaba lo sucedido, pero no sin antes mandarle un dardo envenenado a su ex.

"Quiero que sepáis que, a pesar de todo, voy a estar bien. Voy a ser feliz y voy a encontrar a alguien que me quiera de verdad, me valore y me cuide. Creo que me lo merezco. Ante todo soy persona, tengo sentimientos y principios, cosa que otras personas no tienen. Estoy soltera", ha terminado diciendo.