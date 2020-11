No sabemos si tendrá relación o no con estas teorías, pero Patri ha decidido hacer una ronda de preguntas y respuestas para resolver todas las dudas de sus fans. “Barra libre de preguntas”, ha señalado la influencer en un storie que ha desencadenado una tormenta de preguntas acerca de su relación.

Patri aclara cómo es su relación actual con Alessandro Livi

“¿Le pondrías impedimento a alguien con quien no te aburres nunca? Saquen vuestras propias conclusiones”, ha comentado la cubana, invitando a reflexionar a sus fans, que también han querido saber cuándo va a dar el paso de mudarse a vivir con el exconcursante de ‘GH’.

El futuro de la pareja de 'La isla de las tentaciones'

“La pregunta del millón. Ale y yo pasamos 24 horas juntos. Los motivos por los que no vivimos juntos es porque queremos esperar a que todo se estabilice…tanto en tema trabajo, como tema pandemia. Además, queremos que el sitio donde vayamos sea el definitivo y aún no ha llegado el correcto. No hay prisa”, ha asegurado la it-girl, que también ha sacado a relucir su lado más romántico cuando le han preguntado por lo que significa para ella el italiano.