Patricia ha recibido el inesperado mensaje de Marta y ha decidido responderla a través de sus historias de Instagram: “Después de haber visto el vídeo ‘mtmad’ de Marta, quiero agradecerle sus palabras. Jamás me hubiera imaginado que tendría que agradecerle algo a ella”.

La novia de Lester ha señalado que nadie se puede llegar a imaginar lo mal que lo ha pasado ni lo que ha supuesto para ella sufrir un aborto. “La gente no sabe mi historia, lo poco que he contado ha sido para que la gente dejase de preguntarme por un capítulo de mi vida que ha sido muy doloroso”, ha explicado.

Patricia ha querido dejar claro que le parece increíble que algunas personas hayan puesto en duda que ha perdido a los dos bebés que estaba esperando con Lester: “¿Cómo podéis llegar a pensar que me he inventado un embarazo y un aborto? Espero que me entendáis y que dejéis de decir barbaridades”.