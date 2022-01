A Patricia Pérez Iglesias le está costando asimilar su cambio de look. La que fuera tentadora de ' La isla de las tentaciones ' ha decidido quitarse las extensiones de manera permanente. La novia de Lester, que se había acostumbrado a llevar siempre su cabello largo, ha decidido llevar su pelo corto por primera vez . Eso sí, la canaria no ha negado lo difícil que está siendo para ella mostrarse al natural.

Eso sí, a pesar de los piropos de su novio, la que fuera concursante de 'La última tentación' todavía no consigue hacerse a la imagen que ahora refleja el espejo. "Me veo rara, me veo muy fea. ¿Os gusta el cambio?", le ha preguntado a sus seguidores en busca de aceptación. Además, la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' también ha reconocido que ha optado por dejar de teñirse el pelo y que el color que ahora luce es el suyo.

"No llevo nada ahora mismo, es mi color natural. De hecho, me gustaría no tocarme más el color", ha señalado la novia de Lester, que ha compartido en Instagram el delicado y arduo proceso de retirar sus extensiones de queratina del cabello. Se trata de una técnica de lo más minuciosa, puesto que hay que eliminar el producto pelo a pelo para no dañar la raíz.