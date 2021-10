Patricia Pérez Iglesias no podría estar más feliz con su decisión de pasar por quirófano para someterse a una operación de aumento de pecho . Tanto es así, que la concursante de ' La última tentación ' no ha tardado en presumir del resultado de sus nuevas curvas tan solo dos semanas después de la intervención.

Tras unos meses de cambios, tanto físicos como psicológicos, la concursante de 'La última tentación' daba el paso de ponerse en manos de los expertos para aumentar nuevamente el tamaño de sus pechos. Tal y como ella misma explicaba a través de su perfil oficial de Instagram, no estaba del todo conforme con los cambios a los que su cuerpo se había visto expuestos tras el embarazo y el posterior aborto diferido que sufría el pasado mes de marzo.

"Yo ya tenía una operación hecha, pero cuando me quedé embarazada el pecho me creció dos tallas y tras el aborto se me quedó como vacío", reconocía hace unos días la novia de Lester, cuando decidió desvelar el motivo de su alarmante ingreso hospitalario.