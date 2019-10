Paula 'GH' confiesa que se ha hecho seis retoques estéticos y los enseña: "Soy la misma"

La ganadora de 'Gran Hermano' confiesa todos sus retoques estéticos

"Tengo una noticia que daros: Muy a mi pesar, siento decir que no soy Kim Kardashian... ¡Qué decepción, lo sé! Para los que no lo sepáis, mi auténtico nombre es Paula González, tengo casi 25 años, llevo implantes en los pechos, rinoplastia, relleno en los labios, bótox en la frente, extensiones de pestañas, microblading de cejas, uso peluca y le pongo filtros a todo lo que pillo hasta parecer Pikachu", ha explicado.

La influencer ha aclarado que en la foto de la izquierda tenía 20 años y se acababa de operar el pecho, pero todavía no se había hecho nada en la cara. Sin embargo, la de la derecha es una imagen actual de su rostro. "He intentado poner la misma cara que hace casi cinco años y ¡joder! Me ha salido a la primera. Por un momento he llegado a pensar que soy la misma persona de siempre...Y yo que pensaba que después de tanto retoque mi más puro ser se había evaporado. ¡Pues no! Va a ser que, en realidad, tengo el mismo pu** careto de siempre... ¡Vaya coñazo!", ha escrito junto la imagen de su antes y después.