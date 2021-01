La presentadora de 'Sálvame' ha sufrido un leve accidente mientras bajaba las escaleras de su casa

Salió del hospital con muletas y tendrá que acudir a rehabilitación

Una pequeña caída en casa ha llevado a Paz Padilla a salir con muletas del hospital. La presentadora, que tenía las manos ocupadas con múltiples objetos, no pudo reaccionar ni sujetarse ante un resbalón que le provocó una torcedura de tobillo. “Bajando las escaleras me pegué un porrazo y me dolía muchísimo”, relataba poco después de salir del hospital. La gaditana, que estuvo acompañada por su hija en todo momento, ha querido hablar en primera persona a través de sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores y explicar cómo se encuentra.

“Estoy muchísimo mejor”, ha asegurado nada más empezar a hablar. La presentadora ha recordado que no vio el escalón de su casa y, al no poder sujetarse, cayó al suelo doblándose el tobillo. “Es un esguince de grado uno, que es leve”, ha detallado. Este próximo lunes comenzará la rehabilitación con una osteópata amiga suya que le ha tranquilizado aún más. “Seguro que saldré perfecta y casi andando. Os quería decir que no ha sido para tanto”, ha dicho Paz quitándole importancia al asunto.

La actriz de ‘La que se avecina’ ha querido reflexionar también sobre que “estamos acostumbrados a terribilizar todo”. “¿Qué voy a hacer? Con lo que me ha pasado en la vida, ¿qué es que me duele un tobillo? ¿Es tan terrible?”, planteaba a través de sus redes sociales. Y es que hace tan solo unos meses, Paz Padilla perdió al gran amor de su vida, un fuerte varapalo personal que le ha llevado a construir un gran proyecto.

La nueva aventura profesional de Paz Padilla relacionada con la muerte de Antonio

La presentadora ha decidido escribir un libro repleto de todas las pautas y consejos que a ella le han ayudado a superar la muerte de su marido. “Es un libro en el que explico todo lo que me ha ayudado a mí para superar esta pérdida, mi forma de entender la muerte”, anunciaba la presentadora en ‘Sálvame’, donde adelantaba que se trataba de una obra de autoayuda. “Yo soy una persona con una gran capacidad de resiliencia y optimismo, pero eso no quiere decir que no tenga un gran dolor en el alma, una cosa no está reñida con la otra”, explicaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paz Padilla (@paz_padilla)

Para el prólogo del libro, que es un proyecto de la Fundación Vivo Sano, dedicada a acompañar y asesorar a personas implicadas en el final de la vida, Paz ha contado con un invitado muy especial, Enric Benito, médico especialista en Oncología y experto en cuidados paliativo. Él fue quien la ayudó a entender muchas de las etapas por las que pasó su marido hasta la muerte.