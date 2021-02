Era julio de 2020 cuando Paz Padilla perdió al amor de su vida . Así es como siempre recordará a su Antonio , como le llamaba con cariño. Ahora, tras disfrutar de una historia de amor "corta pero muy intensa", la presentadora de ' Sálvame ' está aprendiendo de las grandes lecciones que le ha aportado esta pérdida . Hace unos días, cuando se acercaba el que es su primer Día de los Enamorados sin él , aseguró que no tenía ganas de celebrarlo. Sin embargo, a través de su perfil de Instagram, la actual jurado de 'Got Talent España' ha decidido demostrarnos que le tiene muy presente en una fecha tan marcada como la de hoy.

Lo ha hecho rescatando un vídeo que grabaron durante su luna de miel . Fue a principios de 2017, a los meses de darse el 'sí, quiero' en una emotiva boda que celebraron en la playa de Zahara de los Atunes, su tierra, con el atardecer de fondo. Ambos escogieron el Caribe, concretamente la isla Providenciales, para disfrutar de "un paraíso sin filtros". Y fue allí donde brindaron por su amor, en una bañera llena de pétalos rojos que le ha venido a la mente en este San Valentín donde tanto se palpa su ausencia . Eso sí, como bien dijo hace una semana, la muerte de Antonio no le ha obligado a 'rehacer' su vida, tampoco en días como hoy:

El sentido del humor no ha faltado en el San Valentín más difícil de Paz Padilla

Por último, y aprovechando la percha de San Valentín, la de Cádiz ha querido confesarnos con cierta picardía que ella ya ha encontrado a un nuevo "amor platónico", aunque no sea en sentido literal. "Me he enamorado de un holandés que es físico cuántico y que ha escrito un libro sobre la inteligencia artificial. Se llama Max Tegmark", ha manifestado entre carcajadas, pidiendo a sus seguidores que le ayuden a ponerse en contacto con él.