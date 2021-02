Paz Padilla, tajante ante la pregunta de un periodista: “No tengo que rehacer mi vida. Yo no he muerto”

La presentadora de 'Sálvame' publicará un libro sobre su duelo que también tendrá obra de teatro

Paz Padilla: “No quiero que la gente me diga ‘te acompaño en el sentimiento"

Ante la posibilidad de “rehacer” su vida, la actriz de 'LQSA' ha sido muy clara

Paz Padilla ya no tiene miedo a la muerte. Pero llegar hasta ahí (el sitio en el que eres capaz de mirarla a los ojos y entenderla) no ha sido fácil. Ella misma lo ha comentado a las puertas del Teatro Amaya en Madrid, donde ha acudido para apoyar a sus compañeros en plena pandemia.

“Vivimos en una sociedad en la que lo único que te inculcan es consumir, pero no te enseñan a enfrentarte a la muerte”, así de tajante ha contestado la presentadora de ‘Sálvame’ cuando los compañeros de Europa Press le han preguntado por el motivo de su nuevo y doble proyecto laboral: un libro y obra de teatro con los que quiere ayudar a la gente a que entiendan cómo se ha enfrentado ella a la muerte de su marido dando una lección de fortaleza a todos sus seguidores.

Para que no tengas miedo. Para ayudarte. Para que hasta su propia familia entienda la manera que tuvo de enfrentarse a la enfermedad y muerte de Antonio. Para todo eso ha escrito Paz Padilla ‘El humor de mi vida’, que ya es número uno en preventas. “Mi familia no me entendía, cuando no me entienden ni mis propios hermanos es porque la gente tiene miedo a la muerte”, comentaba la actriz a uno de los reporteros justo antes de entrar al teatro, dejando claro que la muerte es algo a lo que todos nos tendremos que enfrentar en la vida, pero que nadie nos enseña a cómo hacerlo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paz Padilla (@paz_padilla)

Y ella no es la misma tras vivirla tan de cerca. “Cuando tú miras a los ojos a la muerte te transforma. Y así me encuentro yo”, ha asegurado la humorista, que también ha explicado por qué ha decidido hacer una obra de teatro del libro que publicará esta primavera.

La andaluza ha asegurado que habrá algunos aspectos del duelo que no reflejará en el libro y sí en la obra. “Quiero que ayude (el libro y la obra) a la gente a trascender. Que se le dé una importancia a los paliativos y también a la hora de enfrentarse al duelo”, ha apuntado.

Y no, no ha encontrado consuelo en la escritura. Ni tampoco lo ha buscado. “Lo hago porque creo que es necesario. Porque la muerte está muy estigmatizada”, ha asegurado a la pregunta de si las líneas de su libro habían sido un refugio estos meses.

Paz Padilla: "No tengo que rehacer mi vida. yo no he sido quién ha muerto"