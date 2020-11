Lester Duque ha pasado por quirófano para operarse la nariz y ha compartido las primeras imágenes tras su operación. El exconcursante de ‘ La isla de las tentaciones ’ ha reaparecido en las redes sociales tras su intervención y ha explicado cómo se encuentra. El ex de Marta Peñate ha contado con el apoyo incondicional de Patricia en todo momento.

Mostrándose bastante molesto por la inflamación, el canario no ha dudado en aclarar qué tal se encuentra mientras Patricia grababa el momento con la cámara de su teléfono móvil. “Gracias a Dios ha acabado todo y he salido ileso de esta. Estoy un poquito molesto porque no puedo respirar. Pero bueno, ya solo queda la recuperación”, ha señalado.