Y es que, a pesar de que la exconcursante aseguró tras salir de la casa que, en cuestiones sentimentales, tenía un estilo de vida nómada que no la permitía tener una relación estable, cambió radicalmente de opinión cuando encontró a su media naranja y papá de su hijo: Stefano .

A a pesar de ser discreta en sus redes sociales, que actualmente tiene privatizadas, la exconcursante no ha podido evitar dedicarle alguna que otra romántica publicación a su chico, que se ha convertido en su compañero de vida.

Al salir de ‘GH 9’, Melania no solo aseguró distanciarse del amor, sino también de las cámaras. No se encontraba a gusto siendo un personaje conocido, por lo que optó por hacer de una de sus grandes pasiones, el estilo de vida saludable, su profesión. Tanto es así que, fruto de este compromiso con la salud y el cuidado del medioambiente, se convirtió en embajadora de Ringana , una empresa austriaca fundada en 1996 que da respuesta a las necesidades que marcan el mercado actual, desde salud a veganismo, pasando por naturalidad y sostenibilidad.

Melania no ha sido la única que consiguió pasar página tras su flechazo en ‘GH’. Piero Righetto, el otro gran protagonista de la historia, también ha sabido continuar su camino y, como era de esperar, ha continuado conquistando más de un corazón fuera de las fronteras de Guadalix de la Sierra. Y, sino, que se lo digan a la mismísima Demi Moore. La emblemática actriz, quien no necesita carta de presentación, fue ‘pillada’ en las paradisíacas aguas de Riviera Maya (México), tal y como publicaba ‘¡HOLA!’ en 2014, con el ex gran hermano. Sin embargo, parece que esta sorprendente relación quedó en un mero romance o amistad especial.