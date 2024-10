Edoardo Boscolo habla en exclusiva para 'Outdoor' y revela que vive entre Venecia, Ibiza y Madrid centrado en su trabajo en la cirugía estética mientras expande su negocio

La vida de Edoardo Boscolo ha dado un giro de ciento ochenta grados desde que salió de la casa de Guadalix de la Sierra. El exconcursante de 'Gran Hermano 14' habla en exclusiva para 'Outdoor' y da todos los detalles de su vida actual, su trabajo en la cirugía estética entre Venecia e Ibiza, sus planes futuro, su paso por un reality en Miami y revela su situación amorosa actual.

"Viajo constantemente. Hoy en día estoy entre Venecia e Ibiza y también he pasado por Miami. Ahora, este es mi estilo de vida aunque ya que ha pasado el verano, pasaré menos tiempo en Ibiza y más en Madrid", nos cuenta Edoardo sobre su vida actual. "Estoy muy centrado en mi trabajo, apenas tengo tiempo libre porque intento trabajar lo máximo posible. Es mi forma de ser, me gusta estar ocupado y siempre quiero más para hacerlo cada vez mejor".

Su pasión por la cirugía estética entre Venecia e Ibiza

Edoardo no para durante mucho tiempo en la misma ciudad y es que su agenda laboral no se lo permite. El exconcursante de 'GH se dedica a la medicina estética desde hace tiempo ya que es su vocación y poco a poco, ha ido expandiendo su negocio. Pasa consulta en clínicas de Venecia a las que acude habitualmente y durante los meses de verano trabaja también en Ibiza, ya que en la isla blanca este negocio se dispara durante la temporada alta. "Invierto mucho tiempo en mi trabajo y además de tratar con mis pacientes, doy conferencias sobre odontología y medicina estética en varios centros especializados", asegura Edoardo.

Pero aparte de la medicina estética, el ex gran hermano está inmerso en nuevos proyectos desde hace tiempo aunque "no le gusta hablar de ellos hasta que no estén cerrados". Para 'Outdoor', nos ha confesado que lleva tiempo estudiando sobre diferentes ámbitos empresariales que también le apasionan fuera de la cirugía estética, "como la hostelería". "Tengo entre manos otros proyectos que parecen que poco a poco se van consolidando, por ahora solo puedo decir que está relacionado con la hostelería pero pronto daré a conocer más detalles".

Su vida sentimental actual y su paso por un reality en Miami

Edoardo tuvo una pareja sentimental con la que estuvo en 2021, y desde entonces no ha tenido pareja ya que el trabajo ha sido lo primero en su vida. "Tuve la suerte de tener pareja en el pasado con la que estuve muy bien pero desde que terminó, no he vuelto a tener pareja y tampoco la busco. El estilo de vida que llevo se que puede ser difícil e incompatible con una relación, ya que estoy muy centrado en el trabajo. Si en algún momento pasa, yo estoy encantado, a todos nos gusta enamorarnos, pero se que es difícil encontrar a alguien que comparta mi estilo de vida viajando de un lugar para otro. Se que si alguien te ama eso lo acepta, pero yo a mi pareja le quiero dar la mejor vida posible", confiesa Edoardo sobre sus sentimientos en el amor.

"Tengo ganas de enamorarme, como todos, pero si tiene que pasar ya pasará", cuenta Edoardo que no está cerrado al amor, y como prueba de ello ha sido su reciente paso por un reality de citas en Miami, llamado 'Enamorándonos'. "Fue una experiencia muy buena y aunque no fui afortunado en encontrar pareja me han pedido de volver al reality. Estoy viendo como me organizo como mi trabajo pero es una buena oportunidad para hacer un break y descansar, dedicarme tiempo a mi mismo y si salgo con pareja pues mejor. Me gustaría repetir la experiencia y creo que en un mes viajaré de nuevo a Miami".

Sus aficiones y su objetivo de asentarse en España

Dentro del poco tiempo libre con el que cuenta Edoardo en su día a día, el deporte es una de las mayores aficiones del joven de 33 años. "Me gusta mucho el gimnasio, desconecto de mi trabajo y me ayuda estar en forma. También me encanta viajar, cuando mi trabajo me lo permite me escapo unos días o si tengo un congreso en una ciudad nueva aprovecho para visitarla", nos cuenta Edoardo que ahora ha decidido pasar más tiempo cerca de su familia. "La familia es lo primero, ellos siempre han estado para mi cuando lo he necesitado y ahora yo tengo que estar con ellos, así que también dedico mi tiempo libre a mi familia que es lo más importante". Y entre sus proyectos, también tiene pensado asentarse en España en un futuro. "Construir algo en alguna zona de España me encantaría, es uno de mis principales objetivos".