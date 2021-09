El exconcursante de 'GH' combina actualmente su trabajo como dentista con la medicina estética

Dodo tiene novia y estuvo a punto de participar con ella en 'La isla de las tentaciones'

Hace ocho años, Edoardo Boscolo Nata entró en el universo 'GH' para revolucionarlo. El italiano se convirtió en el sexsymbol de su edición, sin embargo, no supo convencer a la audiencia. Dodo regresó a Italia sin el codiciado maletín (que acabó yendo a parar a manos de Susana Molina) y en estos años ha estado viviendo entre Madrid y su país natal. Desde Outdoor nos hemos puesto en contacto con él y nos ha contado su nueva vida enamorado y triunfando en el mundo de la medicina estética...

Dodo tenía 22 años cuando entró al concurso. Aunque se rodeaba de amigos odontólogos, el en realidad se encontraba terminando su carrera de fisioterapia en Madrid. Tras terminar sus estudios, continúo formándose, esta vez sí en odontología. Sus ganas de aprender no terminaron ahí y tras esta segunda licenciatura, Edoardo ha realizado varios cursos de ácido hialurónico y tratamientos estéticos y periorales. "Ahora estoy en Madrid porque estoy haciendo un máster de cirugía oral. Me he acercado mucho al mundo de la estética porque me encanta. Trabajé con una referencia de la medicina estética en España", cuenta el ex gran hermano.

Actualmente combina su trabajo como dentista con el de médico estético y, por las fotografías que comparte en sus perfiles sociales, todo apunta a que esa eminencia de la que habla y de la que no ha querido dar nombre podría tratarse del doctor Esquivel, exmarido de Carla Barber.

"Me he especializado en la armonización del tercio inferior de la cara. Me dedico también al filler. Me encanta ese trabajo. Tanto que ahora también me dedico a la docencia", revela confesando su desconocida faceta como profesor. "Doy cursos a más doctores sobre ácido hialurónico. Imparto clases para poner labio, mentón… de armonización del tercio inferior, en general. Me encanta este mundo y sé que puedo hacer feliz a muchísimas personas, tanto hombres como mujeres. Me encanta ver felices a mis pacientes", añade.

Alma viajera e insaciable de aprendizaje: la imparable vida de Dodo

"Nunca fui un estudiante modelo", dice modesto. "Pero cuando comencé a estudiar lo que me gusta, me encantó. Tanto que ya empecé a estudiar por pasión. El master en cirugía lo estoy haciendo porque esto me apasiona. Es un sacrificio, porque son muchas horas y es difícil compaginar el trabajo y los viajes con los estudios. Pero es mi sueño".

Actualmente trabaja a caballo en diferentes clínicas de Italia y España. Y aunque recientemente se compase una casa en Madrid – con garaje, para poder continuar dando salida a su pasión por los coches deportivos – Dodo tiene claro cuál será su próximo destino: "Siempre lo he dicho. En dos añitos lo haré. Me encanta viajar y moverme. Estoy esperando a tener mi título de cirujano para después moverme e ir por allá", dice mientras explica que quiere marcharse a los países árabes.

Más allá de su trabajo y de su pasión por los viajes y los estudios, Dodo es un joven al que le encanta disfrutar de la vida. El exhabitante de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra es además un apasionado del deporte y de la buena alimentación. Esto le permite continuar presumiendo del cuerpo de infarto con el que ya conquistó a más de uno y una durante su paso por 'GH'. Amante de los animales, de la moda y muy amigo de sus amigos. De aquel breve periodo conserva pocas amistades, aunque continúa teniendo muy buena relación con Susana Molina o los gemelos Montoya.

Su relación con el mundo 'GH', la fama y otros realities en los que ha participado

"Tengo relación con algunos compañeros de la gente, con algunos más que otros. Mi paso por Gran Hermano fue corto, pero de 'La isla de las tentaciones' y de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' me hablo a veces", cuenta mientras cita a los nombres de algunos de sus compañeros de 'GH' entre los que destaca Alessandro Livi, a quien él mismo considera su "hermano mayor".

Aunque con estos se lleva bastante bien, Edoardo no comparte la manera de ver y de pensar de muchos de los rostros con los que ha compartido reality. "Mantener relaciones con ellos, frecuentando ambientes tan diferentes, es difícil. La distancia, intereses diferentes… Les tengo cariño a todos, mi carácter es así y no me hacen daño, pero el mundo de la tele es muy feo", dice tajante. "Hay mucha envidia, mucha maldad y mucho enseñar lo que la gente no tiene o no puede. Instagram es todo mentira. Es un mundo falso que no me gusta y me da asco. Muchos aparentan lo que no tienen, lo odio", critica.

Edoardo Boscolo: "Tengo novia, pero no me gusta hacer público lo que es mío"

En lo que respecta a su faceta más personal, Boscolo prefiere ser discreto. Aunque en sus redes no hay rastro de su novia, el italiano confiesa estar muy enamorado. Su corazón lleva ocupado algún tiempo, pero alardear de su amor de forma pública es algo que no va con él. No obstante, estuvo a punto de formar parte del elenco de parejas de 'La isla de las tentaciones', donde pensaba poner a prueba su amor con su chica en el programa.

"Tengo pareja, pero es anónima. Estuve a punto de entrar con ella en 'La isla de las tentaciones'. No me gusta mucho hablar de mi vida privada. No me gusta hacer público lo que es mío. Por eso no publico fotos con ella. Yo soy una persona con un carácter muy difícil de llevar. Nos queremos mucho y, aunque con altibajos, nos aguantamos el uno al otro".

El antes y el después en la vida de Edoardo: el cáncer cambió su perspectiva

Hace un par de años, Edoardo Boscolo Nata descubrió que tenía un tumor testicular mientras se realizaba una autoexploración. El exconcursante de 'Gran Hermano', que también participó hace un par de años en la versión italiana de 'La isla de las tentaciones' y en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', quiso relatar entonces su experiencia y utilizar su relato para concienciar a la población de la importancia de autoevaluarse de forma periódica. Esta enfermedad le hizo sin lugar a dudas cambiar su forma de ver y disfrutar la vida.

"En el modo de ver la vida, de apreciar las pequeñas cosas, la familia, las amistades… Puedes tener lo que quieras, pero luego el cáncer, o cualquier enfermedad, no mira a la cara a nadie", afirma mientras explica que continúa haciéndose revisiones de forma periódica para controlar que todo sigue en orden.