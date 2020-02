Raquel Bollo enseña la cara de su nieta y manda un mensaje: "Todo pasa por algo"

"Algo inexplicable, carne de tus carnes...Jimena, me tienes loca. Amor eterno, amor infinito, lo más bello, todo pasa por algo". #Amoreterno, #amorinfinito, #lomásbello #todopasaporalgo", ha escrito junto a una fotografía en la que podemos verla sosteniendo al bebé y junto a su hija también.

La estudiante de Derecho reconocía en dicha entrevista que ahora que es mamá se da cuenta de lo que significa despegarse por un segundo de su bebé, algo que su madre tuvo que hacer con ella para irse a trabajar. Era en esta revista donde reconocía también que lo que pasó su madre con su ex fue durísimo y que "duele el doble" por el hecho de hacerse público.

Raquel Bollo habla de esta nueva etapa como abuela

Al ser preguntada sobre cómo se siente, la colaboradora de Telecinco ha explicado que es una sensación que no se puede explicar. "Siento una necesidad diaria de verla, de tenerla. No soy una abuela pesada. Por mí, lo sería", ha explicado en referencia a este tema. La ex de Chiquetete ha confesado que la pequeña se parece mucho a su padre y que de Alma tiene las cejas y la boca.