Raquel Bollo se sincera sobre el embarazo de su hija Alma Cortés: "Me dio tanta pena que yo solo lloraba"

La colaboradora ha admitido que se preocupó mucho cuando le ofrecieron el canal de 'mtmad' a su hija, algo que llegó a comentar incluso con Belén Esteban. En un principio no quería por la repercusión que tendría también en televisión y en el mundo del corazón. "Cualquier cosa que le pudieran decir a mi hija es como si me arrancaran el corazón", confiesa.

En este vídeo, la ex de Chiquetete también se ha sincerado sobre las dificultades de ser padre y madre a la vez y, sobre todo, de hacer que sus hijos no notaran esa ausencia. Reconociendo que tienen un carácter muy parecido, han confesado que las dos viviendo bajo el mismo techo no pararían de discutir.