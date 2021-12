Raquel Sánchez Silva lleva días siendo una de las mujeres más buscadas del panorama nacional. La presentadora ha sido acusada por los padres de su difunto marido en infinidad de ocasiones, pues su familia cree que la versión oficial de la justicia española, que determinó que Mario Biondo se había suicidado, no es real. Después de semanas 'desaparecida', llegan las primeras imágenes de la extremeña tras la reapertura del caso por parte de la Fiscalía italiana.

Mario Biondo falleció hace ocho años en extrañas circunstancias. El cuerpo del marido de Raquel Sánchez Silva aparecía sin vida en el salón de su casa y, desde entonces, la familia del italiano no ha dejado de luchar por la reapertura del caso. Tras el relato público de Santina , madre del camarógrafo, en televisión, donde ofreció su versión de los hechos por primera vez en un plató y dio su opinión sobre Raquel Sánchez Silva, la presentadora reaparece.

En mitad de todo este revuelo, la presentadora ha sido fotografiada por las cámaras de Europa Press. Cauta, como de costumbre, la extremeña ha preferido guardar silencio y no pronunciarse tras las duras acusaciones que recientemente recibía por parte de quienes un día fueron sus suegros.

Fuentes cercanas a la modelo aseguran a medios como el diario ABC que Raquel está "sorprendida y dolida" después de haber sido acusada por los padres de Biondo de haber "entorpecido las investigaciones". Hace años que Sánchez Silva decidió no hablar más de la muerte de su primer su marido. A pesar del duro golpe, la presentadora supo pasar página y rehacer su vida. No obstante, estas mismas fuentes aseguran que, si sus exsuegros continúan "cruzando líneas rojas", no dudará en interponer las pertinentes demandas judiciales.