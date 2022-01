Como era de esperar, los seguidores de la expareja no han tardado en querer conocer la opinión de Raúl al respecto. Él, igual de sincero y transparente que siempre, ha respondido sin ningún tipo de reparo a través de su perfil oficial de Instagram a la que se ha convertido en la pregunta del millón y la más repetida en sus redes sociales estas últimas semanas.

"No tengo que asimilar nada porque hace bastante tiempo que ella no está en mi vida ni yo en la suya", comenzaba señalando el exconcursante de 'La isla de las tentaciones', haciendo alusión a la pregunta de un seguidor, que quería saber si había podido asimilar el hecho de que la que fuera su media naranja ha encontrado de nuevo el amor de la mano de otro hombre.

Aunque él siempre ha reconocido que le hubiese gustado terminar bien su relación con Claudia , y a pesar de que ella ha reconocido públicamente haber terminado "harta" de su ex, el canario parece no guardarle ningún rencor a la joven. Tanto es así, que ha decidido lanzarle un mensaje cargado de sentimiento a través de sus redes sociales.

Sin embargo, las cosas no salieron como ellos pensaban y finalmente terminaron decidieron que lo mejor era tomar caminos separados. "No hablamos, pero no nos llevamos mal. Hemos decidido que es lo mejor ahora mismo", reconocía la influencer en sus redes sociales.