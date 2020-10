Sandra Barneda no podría estar atravesando un momento profesional más satisfactorio: presentadora del formato de más éxito de los últimos meses y finalista del Premio Planeta , uno de los mayores reconocimientos que se puede alcanzar como escritor.

Un momento un tanto agridulce, pues Sandra no pudo estar in situ debido a que ha dado positivo por coronavirus. Sin embargo, no quiso perderse ese momento y entró vía conferencia para agradecer ese honor.