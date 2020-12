2020 ha sido probablemente el año más difícil de su vida y, sin embargo, ha sabido cómo no perder la ilusión. Refugiándose en el humor, Padilla ha logrado no recuperarse, porque uno nunca llega a recuperarse del todo de este tipo de cosas, pero sí a ver la vida de otra manera.

"Yo no he dejado de sonreír, ha fallecido mi marido pero no se me han quitado las ganas de vivir, ni el humor. Hay que dejar paso a todas las emociones; lloro, al igual que río. Pero igual que viene, se va", añadía demostrando su gran talante.