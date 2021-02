Risto Mejide recibe un mensaje de su hermana Julia: "Hoy me he levantado con esa impresión"

Risto Mejide ha recibido, de manera totalmente inesperada, un mensaje de su hermana Julia . La hermana militar del presentador y publicista ha compartido públicamente en su perfil de Instagram una carta dedicada a su familia y, en especial, a su hermano. Se trata de un mensaje que ha pillado por sorpresa a los seguidores del también juez de 'Got Talent', pues esta dupla de hermanos no acostumbran a interactuar a través de las redes sociales.

Sin comerlo ni beberlo, el publicista ha recibido toda una declaración de amor fraternal por parte de su hermana, que ha escrito lo siguiente: "Echar de menos. Hoy me he levantado con esa impresión. ¿Qué es echar de menos?", ha comenzado redactando, sacando a relucir su lado más reflexivo y poético.

Aunque Risto Mejide y su hermana Julia no acostumbran a interactuar públicamente a través de las redes sociales, ella ha decidido romper con sus propios esquemas para demostrar públicamente lo mucho que quiere al presentador que, de momento, no ha respondido a este bonito mensaje. Al menos, públicamente. Sin embargo, los seguidores de Julia no han tardado en reaccionar a esta oda al amor, pues se han sentido de lo más identificados. Y es que, en tiempos de pandemia, son muchos los que se han visto obligados a separarse de sus seres queridos. "A mí me pasa lo mismo. No los veo desde noviembre", ha escrito una internauta. "Pero cuando llegue ese momento hay que celebrarlo a lo grande", le ha animado esta seguidora.