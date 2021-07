De Rocío Flores a Sandra Pica: los famosos estallan contra el ciberacoso

Sandra Pica, ex de Tom Brusse, también ha querido denunciar públicamente el acoso en las redes sociales. " Recibo acoso diariamente por mis redes sociales y lo que más me llama la atención es que la mayoría de mensajes de este tipo son de mujeres. Soy personaje público, pero eso no es da derecho a juzgar de tal manera. No me conocéis y tampoco conocéis mi historia. Cuando queráis respeto, igualdad y luchar por los derechos empezad dando ejemplo también. Es muy fácil atacar a alguien que se encuentra en esta situación . Deberíais empezar a reflexionar que los prejuicios son un atraso a día de hoy", escribe la ex tentadora de 'La isla de las tentaciones' tras recibir un comentario de una persona que decía que ella no es "ningún ejemplo para las mujeres".

"Todo lo que os he enseñado es mi día a día… y ya ni os cuento en los comentarios de cada post. Estoy hasta las narices. Sobre todo me preocupa que estas "personas" no sean conscientes del daño que hacen… por favor, si no os gusta mi forma de ser, no me sigáis, no me comentéis los posts, pero por favor, dejadme vivir tranquilo. Aunque no lo creáis, vuestras palabras a veces me hacen estar mal y no poder ser yo", lamenta el exconcursante de 'Supervivientes'.