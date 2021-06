Rocío Flores recupera la sonrisa gracias a Albert Barranco: "Estar y reír con quien te hace feliz"

Rocío Flores no atraviesa su mejor momento personal. El escándalo que ha generado la docuserie de Telecinco 'Rocío: Contar la verdad para seguir viva' ha puesto a la joven entre la espada y la pared. La relación con su madre no es la mejor del mundo y, por el momento, no se atisba ningún tipo de acercamiento o reconciliación por parte de ninguna de las partes. La hija de Antonio David Flores desconecta y, para ello, no duda en recurrir en el que se ha convertido en uno de sus grandes amigos: Albert Barranco.