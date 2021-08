"Definitivamente, la gente está muy mal de la cabeza", ha escrito Rocío Flores en una captura de pantalla donde ha sacado a la luz algunos de esos mensajes. Y es que, la usuaria en cuestión le ha expresado que "no te mereces ni respirar". Pero no solo eso, porque la autora de los comentarios ha proseguido contra la hija de Antonio David Flores llegándole a escribir: "Soy yo y no sales de la cárcel hasta el día que te mueras, z****".