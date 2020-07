Rodri Fuertes posa sin camiseta y Adara Molinero reacciona: "Madre mía"

Rodri Fuertes ha compartido una foto sin camiseta en Instagram y Adara Molinero no ha tardado en reaccionar a ella. La ganadora de ' GH VIP 7' ha comentado, por primera vez, una fotografía de su novio, al que lleva conociendo tan solo unas semanas. La última imagen del madrileño tampoco ha dejado indiferente a ninguno de sus seguidores, que no han tardado en compartir con él su opinión.

Adara, que ya no esconde lo ilusionada que está tras comenzar su relación con él, no ha dudado en reaccionar públicamente a su foto. Con un escueto "madre mía...", la madrileña le ha dicho todo. Desde que comenzaron a conocerse, la ganadora de 'Gran Hermano VIP' y el influencer han preferido ser muy discretos en sus redes sociales. De hecho, por el momento no han compartido ni una sola publicación juntos. Parece que a Rodri le ha gustado el comentario de su chica y ha decidido lucir su físico sin camiseta a través de sus historias de Instagram.