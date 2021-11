Rodri Fuertes, muy preocupado por la salud de su madre: "De un día para otro pueden pasar muchas cosas"

"Solo quería deciros que disfrutéis de vuestra familia, de vuestros padres, de vuestros abuelos, hermanos, primos, amigos. Que disfrutéis de la vida y no os preocupéis por gilipolleces, que eso también me lo tengo que aplicar yo. Por cosas que no tienen ningún valor, porque de un día para otro te puede pasar cualquier cosa. Dios quiera que no y que vaya todo muy bien, pero disfrutad de la vida. No dejéis que las tonterías os pongan tristes.