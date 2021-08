Con la llegada del verano son muchos los personajes públicos que deciden someterse a un cambio de look . La última en hacerlo ha sido Romina Malaspina . La que fuera concursante de 'Supervivientes' ha impactado a sus seguidores con un nuevo color de pelo muy distinto del que tenía en su primera aparición televisiva en España. Por este motivo, la influencer ha querido mostrar el cambio en sus redes sociales y se ha expuesto a la opinión de sus seguidores.

La exconcursante de 'Supervivientes' se ha atrevido a innovar y se ha teñido el pelo de color más oscuro . Asimismo, la joven ha decidido mostrarlo a su seguidores de Instagram para ver si les gusta. Y es que la reacción de ellos no se ha hecho esperar. Aunque ha habido algún comentario negativo, la mayoría de ellos han expresado lo bien que le queda su nuevo look . Romina Malaspina cuenta con una legión de fans que le apoyan en todas sus decisiones.

Aunque muchos aplauden que la joven haga lo que quiera con su cuerpo y con su dinero, también están los que critican cada retoque de Romina Malaspina. "Eras guapa y ya no te pareces a ti"; "no te retoques más", "estás desconocida... ¡Con lo guapa que eras!"; o "¿tenías ganas de ser fea?, son algunos de los mensajes que la superviviente ha tenido que leer. Comentarios de los que ella se defiende siempre: "Qué bien se siente ver a tanta gente preocupada por mi rostro en lugar de por sus vidas. No sabía que era tan importante... ¡Gracias!".