Rosa Benito y Amador Mohedano se unen por su hija Chayo: "Siempre sale el sol después de la lluvia"

Sin dar los motivos exactos, Chayo hacía público en su cuenta de Instagram la mala noticia y afirmaba "tener roto el corazón" porque era un encuentro que tanto por el sitio como por el homenaje a Rocío Jurado para ella era muy especial. En esa primera información de cara al público no había más datos que su estado de ánimo y eso generó el descontento general entre los afectados que no dudaron en recriminar a la cantante que esto se debiera a que no se habían vendido suficientes entradas.