Rosa Benito, harta de no ser libre, explota y denuncia un continuo acoso hacia su trabajo

La paciencia parece que se la ha agotado a Rosa Benito y esta ha encontrado refugio en las redes y entre sus seguidores para revelar cómo se siente. La colaboradora de 'Viva la vida' está harta de ser ella y su hija Chayo Mohedado foco de todas las críticas y asegura que vive no solo con miedo, sino que ha llegado a un punto en el que tampoco se siente libre.

Rosa Benito se ha descargado de todo lo que siente. El lugar que ha escogido para desahogarse ha sido su cuenta de Instagram y en ella la ex colaboradora de 'Sálvame' se ha desahogado de todo lo que está viviendo como consecuencia de las continuas críticas.

La actual colaboradora de 'Viva la vida' deja entrever que su camino no está siendo nada fácil porque continuamente se la cuestiona a ella y a los suyos. Lo más revelador de todo su texto es que la Benito confiesa que aunque no debería, “porque no se puede estar así en la vida”, ella tiene “MIEDO” porque “este es libre y sobre todo por ver sufrir a los suyos”.