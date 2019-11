Rosario Mohedano escribe una carta a su hijo con Antonio Tejado y recuerda su nacimiento: "Mi vida pasaba por un momento delicado"

La hija de Rosa Benito y Amador Mohedano ha felicitado a su hijo por su undécimo cumpleaños con una emotiva y sincera carta a través de una publicación en su perfil de Instagram. En el texto, Rosario Mohedano no sólo le explica que su vida estaba en un momento delicado cuando nació, sino que también ha aprovechado el escrito para dedicarle unas palabras de agradecimiento a su madre, la que fuera ganadora de 'Supervivientes', por el apoyo que le mostró en esa época de su vida.

La sobrinísima de Rocío Jurado ya hizo lo propio con el cumpleaños de su hija Alejandra cuando publicó, en el mes de octubre, una foto del día de su nacimiento con unas bonitas palabras que emocionaron a sus fans. De los tres hijos que tiene Chayo , Alejandra y Andrés, fruto de su matrimonio con su último marido y Antonio, el hijo que tuvo con el sobrino de María del Monte, el mayor de sus pequeños ha cumplido once años.

Precisamente a su hijo mayor, con Antonio Tejado , es al que ha dedicado una bonita carta en un día tan especial que impresiona por todo lo que cuenta y lo mucho que se sincera. La cantante ha explicado al pequeño cómo se encontraba en el momento en el que nació, reconociendo que no estaba pasando por su mejor etapa: "A estas horas, hace 11 años, sabía que faltaba muy poco para ver tu rostro y que serías lo más importante del mundo. Tenía muchos miedos ¿sabes? Mi vida estaba en un momento bastante delicado, pero por ti saqué la fuerza necesaria para retomar mi vida y darte lo mejor de mí".

También la madrileña ha tenido, en su particular misiva a su pequeño, unas palabras de agradecimiento a su madre, la que fuera colaboradora de 'Sálvame' y que ahora vemos algunas mañanas junto a Sonsoles Ónega en 'Ya es mediodía'. "Tuve la suerte de contar con mi madre en el parto. Cuidó cada detalle y calmó mis miedos porque no paraba de repetirme que todo saldría bien. Quién me dio la vida estaba conmigo mientras daba la vida", ha explicado la joven.