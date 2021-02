Rosario Mohedano aclara si quiere tener más hijos

Para terminar, Rosario Mohedano ha aclarado públicamente si es feliz y si le gustaría tener más hijos. Así ha respondido la cantante cuando uno de sus fans le ha preguntado por su felicidad: “Soy muy feliz. Por supuesto que me han pasado cosas desagradables en la vida, pero siempre he aprendido algo de esas situaciones”. En cuanto a si le gustaría ampliar la familia, la hija de Amador Mohedano ha asegurado que no.