La extronista de 'MyHyV' ha confesado la razón por la que ha estado desaparecida

Ruth Basauri se encuentra viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida y ha querido que todos sus seguidores puedan saber el motivo por el que ha estado tan desaparecida. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se ha sincerado como nunca con sus seguidores de Instagram y ha confesado, entre lágrimas, qué le ha ocurrido para estar tan triste y ausente en las redes sociales.

“Buenas tardes, me paso por aquí porque estoy recibiendo un montón de mensajes en los que me preguntáis si estoy bien”, ha comenzado expresado a través de su perfil oficial de Instagram. Sin poder casi hablar, la extronista de ‘MyHyV’ ha asegurado que la voz no le falta porque esté malita, sino por todo lo que está viviendo.

Ruth se ha sincerado por completo y ha confesado que están pasando demasiadas cosas en su vida que no puede explicarse ni ella misma. “Están siendo bastante complicadas y duras para mí. Hay días que me ausentaré porque no me encuentro muy bien del todo. Hay gente que ya sabe lo que ha pasado y otra gente que no”, ha expresado.

Ruth Basauri se emociona al hablar de su complicada situación

A continuación, Ruth ha comunicado esta triste noticia públicamente y no ha podido evitar comenzar a llorar: “Es muy difícil decíroslo porque me voy a poner a llorar. Básicamente se me ha arrancado un trozo de corazón de cuajo. Hace dos días he tenido un accidente con el perro. Me lo ha atropellado un coche. Es una tragedia, es horrible”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de RUTH BASAURI (@ruthbasauri) el 15 Sep, 2020 a las 2:19 PDT