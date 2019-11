Ruth Basauri 'MyHyV' enseña su casa y confiesa que tiene novio: "Os lo voy a contar todo"

"Este es el saloncito. Lo he querido ambientar como si fuese salvaje, con sus pelos, mucha plantita, mucho verde, colgaderas...", ha explicado Ruth, que ha demostrado que no da puntada sin hilo. Y es que cada rincón está cuidado al más mínimo detalle. En el caso del salón, la extronista de ' Mujeres y Hombres y Viceversa ' ha querido darle un toque salvaje, repleto de plantas y pieles. Además, la joven ha demostrado ser toda una artista, pues ella misma se ha encargado de hacer a mano gran parte de los adornos que decoran el comedor y su dormitorio, como este original jarrón con flores que vemos en la siguiente foto:

Ruth Basauri 'MyHyV' habla de su nuevo novio

"Voy a contaros todo y voy a aclarar una pequeña duda. No voy a entrar en una habitación porque es algo personal y sé que me vais a preguntar por qué no entro. Últimamente me habéis dicho por redes sociales que me veis diferente, muy contenta y que por qué me había venido a vivir aquí, a Andalucía. Hay un motivo, y ese motivo es una persona muy especial que es la que está sujetando ahora mismo la cámara", ha confesado con una sonrisa de oreja a oreja hablando por primera vez de su nuevo amor.